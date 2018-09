Lazio, Inzaghi: "Gioca Luis Alberto. Per Milinkovic-Savic devo valutare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l'Udinese parlando anche della probabile formazione: "Domani dovrò fare delle valutazioni, ho l'intera rosa disponibile ad eccezione di Radu e Lukaku: devo capire con l'allenamento di domani. Nella mia testa però c'è solo l'Udinese. "Giocherà Luis Alberto dall'inizio, domenica non ha giocato, si è allenato bene. Per gli altri dovrò valutare e cercare di scegliere al meglio. Ho ancora qualche ora per farlo. Milinkovic-Savic? Domenica ha fatto un'ottima gara. Stamani mi sembrava in discrete condizione ma è l'unico assieme ad Acerbi che devo valutare per bene perché non ha mai riposato. Lui mi ha dato disponibilità per giocare, ma ci sono tante gare ravvicinate. Dobbiamo presentarci al meglio".