Lazio, Inzaghi ha firmato in gran segreto. Rinnovo al 2023 con bonus scudetto, tutti i dettagli

Ultime novità molto importanti sul rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio direttamente da Il Messaggero. Il tecnico - si legge - ha infatti firmato in gran segreto il prolungamento con club biancoceleste a 2,5 milioni. Poteva aspettare la fine del campionato, con l'eventuale scudetto avrebbe potuto chiedere anche più soldi, ma invece ha anticipato ancora le nozze con la Lazio, mettendo già tutto nero su bianco.

Fino al 2023 - Lo ha convinto Lotito con i ringraziamenti e la promessa di rivedere il rinnovo sino al 2023 in caso di nuovi miracoli. Il prolungamento si è consumato in due incontri: nel primo Inzaghi aveva solo dato l'ok, giovedì scorso a Formello sono stati ratificati gli accordi. Il tecnico non solo riceverà 500mila euro di bonus in caso di tricolore, ma scatterà automaticamente nel nuovo contratto un premio che lo porterà per altri tre anni oltre i 3 milioni. Ed è per questo i documenti non sono stati ovviamente ancora depositati.