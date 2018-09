Lazio, Inzaghi lancia Correa: "In queste settimane mi ha soddisfatto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli. Queste alcune battute sulle possibili novità di formazione: "Correa ha lavorato molto molto bene con la squadra e lo staff. Vediamo domani se inizierà dall'inizio o gara in corso, ma posso dire che in queste due settimane mi ha soddisfatto a pieno".