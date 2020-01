© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia del match con la Cremonese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel parlando anche del "collega" Rastelli, avversario sulla panchina dei grigiorossi: "Rivedrò con piacere Massimo Rastelli, è stato importante per me perché giocavamo spesso in attacco insieme a Piacenza, mi serviva molti assist. È un tecnico molto preparato e molto bravo, le sue squadre sono sempre molto organizzate. Ritroverò con piacere anche Simone Palombi che con me è cresciuto molto a livello giovanile ed insieme abbiamo vinto molto".