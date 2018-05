Lazio, Inzaghi: "Leiva in campo. Rigorista? Ho più alternative"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Crotone.

Leiva è diffidato, farà calcoli su questa condizione? "E' diffidato come Bastos, ma credo che possa giocare. Dovrà fare attenzione, magari a gara in corso faremo altre valutazioni. Nel girone di andata è stato 13 gare in diffida, per questo credo che domani possa giocare".

Nani? "Può fare la prima o la seconda punta. É un'opzione che tengo ben in mente".

Chi sarà il rigorista viste le assenze di Immobile e di Luis Alberto? "Vedremo a seconda di chi giocherà, ho Lulic, Anderson, Nani, Milinkovic-Savic e Leiva che possono calciarlo".