Lazio, Inzaghi: "Non ci lamentiamo, sono gli episodi contro di noi"

Nel corso della conferenza stampa pre Dinamo Kiev, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è tornato sull'argomento torti arbitrali. "Abbiamo avuto tre giorni dopo Cagliari per prepararla. Avete visto gli episodi contro i sardi e non mi va di parlarne di più. Non è la Lazio che si lamenta degli episodi, ma sono gli episodi che vanno contro la Lazio. Credo che il VAR debba essere utilizzato nel modo giusto".