Lazio, Inzaghi: "Non possiamo rischiare Immobile. Milan, ho visto qualità"

Nel post partita di Milan-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni: "Mi fa piacere aver sfatato questo tabù che durava da tempo, volevamo fortemente una vittoria che mancava da tanti anni e l’abbiamo ottenuta. Temevamo questa trasferta, il Milan ha disputato un’ottima gara, ci ha pressato molto soprattutto nella prima frazione. Quella rossonera è una squadra di qualità. Con l’ingresso di Leao, Pioli aveva disposto i suoi con il 4-2-3-1 e dovevamo prestare la massima attenzione".

Champions?

"La classifica si è accorciata ma dobbiamo guardare le prestazioni, è presto per studiare la graduatoria. Continuando così, i risultati arriveranno. Aver sfatato questo tabù è bello ma molte squadre stanno facendo bene, dobbiamo dare continuità, mancano ancora due partite prima di chiudere il ciclo con Celtic e Lecce”.

Immobile infortunato?

"Complimenti ad Immobile per i 100 gol, aveva un problema al polpaccio, lui non vuole mai uscire ma in questo momento non possiamo rischiarlo. Spero che anche Caicedo non abbia problemi alla spalla contusa".