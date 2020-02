Lazio, Inzaghi: "Settimana non semplice. Vavro? Ottima gara, si è meritato l'occasione"

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro il Bologna, soffermandosi così sulle condizioni della squadra: "Non è stata una settimana semplice. Domani avremo qualche defezione, Acerbi non ci sarà, Lulic mancherà ancora per un po' di tempo e neanche Marusic penso ci sarà, il suo indolenzimento ci ha sorpreso: era un giocatore utile in questo momento. Oggi vedremo come sta, ma non prenderemo rischi. Su Jony e Milinkovic ho discrete sensazioni, Immobile ha avuto una forte influenza che ieri sembrava risolta. Ma dobbiamo essere pronti a tutto"

Vavro ha giocato bene a Genova, pretende continuità?

"Ha fatto un'ottima gara, se l'è meritata per come si è allenato nel periodo in cui non ha giocato. Gli vanno fatti i complimenti".

Le soluzioni in difesa?

"Acerbi è indisponibile, quindi possiamo far giocare Vavro centrale oppure Luiz Felipe, che per caratteristiche può fronteggiare bene gli attaccanti del Bologna. Poi ci sono anche Bastos e Patric per il ruolo di centro destra. Loro hanno quantità e qualità nella metà campo avversaria".