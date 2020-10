Lazio, Inzaghi si gioca il futuro: sulla panchina biancoceleste aleggia lo spettro di Allegri

Simone Inzaghi si gioca il futuro. Come su legge sulle colonne de Il Messaggero, al momento esiste solo un preaccordo per il rinnovo, niente firma. Il tecnico della Lazio ed il presidente Lotito vivono un momento di grande attesa. Il mercato resta una questione scottante, sia per l'uno, sia per l'altro. Su Inzaghi aleggia lo spettro di Allegri, stimato da Lotito: sarà solo il campo a decidere il futuro.