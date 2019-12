Lazio-Juve, i convocati di Inzaghi: ancora out Patric e Marusic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poche novità per Simone Inzaghi, costretto ancora a fare a meno di Marusic e Patric, ma con ampia scelto. La Lazio ha diramato pochi minuti fa i 22 calciatori convocati per la sfida di questa sera contro la Juventus. Presenti anche due giovani come il portiere Furlanetto e il difensore Silva. Dopo la buona prova in Europa League, resta fuori Adekanye.

Portieri: Guerrieri, Proto, Furlanetto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Vavro, Radu, Silva.

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic-Savic, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile,