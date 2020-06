Lazio, l'Atalanta nel mirino: Marusic a sinistra è più che una possibilità

Ora che c'è la data (23 o 24 giugno), la Lazio comincia a vedere delinearsi in maniera più nitida i contorni di quell'avversario, l'Atalanta, che affronterà alla ripresa del campionato. Se Acerbi non ci crederà finché non vedrà la palla rotolare, non è lo stesso per Inzaghi. Non può esserlo perché adesso che si ha un riferimento temporale preciso, insieme al suo staff dovrà cominciare a preparare il big match nel miglior modo possibile. C'è fretta, ma non troppa perché il countdown segna -22 (o 23) giorni. È se ancora è presto per capire come e con che uomini Inzaghi deciderà di affrontare Gasperini, osservando gli allenamenti di Formello in questi giorni un'idea già può esserci. In particolare la sorpresa è legata ad Adam Marusic, che è stato più volte provato a sinistra nel quintetto di centrocampo. Non è un assoluta novità, perché dopo l’infortunio di Lulic (assente da inizio febbraio) Inzaghi è stato costretto a correre ai ripari per coprire quella fascia, considerando l’indisponibilità di Lukaku e la predisposizione molto offensiva di Jony.

Lo spagnolo, dotato di una tecnica cristallina, offre poche garanzie nella metà campo difensiva e inoltre paga a livello fisico: con lui e Lazzari sulle corsie esterne la Lazio perde in centimetri e dal punto di vista atletico. Aspetti determinanti nel calcio attuale, soprattutto quando si vanno ad affrontare squadre come l’Atalanta, che ne fanno un punto di forza. Per questo, nonostante manchino ancora tre settimane di allenamenti e prove tattiche, è già possibile ipotizzare che Marusic possa avere una maglia da titolare a sinistra, con Lazzari sulla corsia opposta.