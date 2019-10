Lazio, Lazzari favorito su Marusic. L'obiettivo è contrastare Gosens

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi, che contro l'Atalanta dovrebbe schierare il suo undici migliore. L'unico dilemma è legato alla corsia destra, dove Lazzari sembra favorito su Marusic: l'azzurro spinge di più e questo potrebbe essere un fattore determinante per contrastare Robin Gosens, l'uomo in più dei nerazzurri in questo inizio di stagione con tre reti segnate in campionato. Lo riporta Il Messaggero.