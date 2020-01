© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima del match contro il Brescia, l'esterno biancoceleste Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo finito il 2019 nel migliore dei modi, sappiamo che adesso inizia il bello perchè non è facile continuare così. Siamo preparati bene, questa settimana abbiamo lavorato bene e siamo pronti ad affrontare questa partita - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Ho giocato anni fa con la Spal in Serie B in questo stadio e mi ha portato fortuna, speriamo sia lo stesso con la Lazio. Sappiamo che sarà difficile, loro devono salvarsi. Ma i punti servono anche a noi per continuare questa serie di vittorie consecutive, quindi vogliamo vincere".