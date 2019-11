Lazio-Lecce, i voci ai tecnici - Inzaghi vola, Liverani sfortunato

© foto di www.imagephotoagency.it

Spettacolo ed emozioni all''Olimpico, dove la Lazio batte 4-2 il Lecce al termine di un match tiratissimo ed equilibrato fino a dieci minuti dalla fine. I salentini escono a testa alta dalla trasferta capitolina, perché sono riusciti ancora una volta a imporre il proprio gioco e a non snaturarsi contro un avversario superiore sulla carta.

SIMONE INZAGHI 6,5 - La reazione, dopo la sconfitta dolorosissima contro il Celtic, c'è stata. La Lazio approccia bene il match, soffre la personalità degli avversari ma porta a casa un successo molto prezioso. Con le unghie e con la qualità dei singoli, come spesso accade: Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile e Correa fanno volare i capitolini, ora terzi in classifica insieme al Cagliari, in attesa della sfida della Roma.

FABIO LIVERANI 6 - Può essere ancora una volta orgoglioso della prestazione della sua squadra. Al di là di qualche errore dei singoli e delle decisioni arbitrali che non hanno premiato gli sforzi profusi, i salentini hanno cercato sempre di ribattere colpo su colpo, affrontando a viso aperto una delle squadre più tecniche del nostro campionato. Il risultato è negativo, ma la fiducia resta intatta: il Lecce è vivo.