© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di UOL Esporte: “Tornare al Gremio? Sì, è qualcosa che voglio. Il Gremio è una squadra per la quale nutro grande affetto, in quel periodo mi sono divertito molto. Provo grande amore per la città e per i tifosi, che mi hanno sempre trattato molto bene, quindi è qualcosa che mi passa per la testa. Però non dipende solo da me, per far sì che accada dovranno verificarsi una serie di fattori”. Poi il giocatore della Lazio prosegue: “In questo momento, però, la situazione è quella che ho già ribadito. Non sto pensando troppo al futuro, ma è qualcosa che ho in mente, davvero, e forse giocherò di nuovo con la maglia di Gremio. Spero che accada prima o poi”.