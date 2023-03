Leiva a Il Messaggero sulla Lazio: "Mi ha dato tanto, nel 2020 potevamo vincere lo scudetto"

L'ex centrocampista Lucas Leiva, recentemente ritiratosi dal calcio per problemi cardiaci, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero nel corso della quale ha parlato della Lazio (club dove ha giocato tra il 2017 e il 2022): "Sono arrivato in una società che mi ha dato tanto. Abbiamo vinto tre trofei, ci siamo qualificati in Champions e senza Covid potevamo vincere lo scudetto nel 2020. Roma è una città speciale e di sicuro ci tornerò spesso".