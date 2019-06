Lazio, Leonardo ci riprova: ora vuole Milinkovic-Savic al PSG

Leonardo lo voleva un anno fa al Milan, ora pensa a Sergej Milinkovic-Savic per il Paris Saint-Germain. L'edizione odierna di Leggo scrive che sarebbe già stato fissato un summit per i prossimi giorni proprio tra il ds dei francesi Leonardo e Mateja Kezman, l'agente del centrocampista serbo. Una volta trovato l'accordo con il giocatore il PSG, che vuole anticipare la Juventus, dovrà successivamente trattare con il presidente laziale Claudio Lotito che ha fissato in 100 milioni di euro la valutazione del cartellino.