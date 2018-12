Lazio, Lotito chiarisce: "Inzaghi sarà l'allenatore dei prossimi anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa direttamente da Formello, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto così alle domande sui componenti dello staff e della dirigenza: "Sono 4 anni che non parlo, ora ho deciso di farlo. Alla mia destra c'è il mio figlioccio Inzaghi, alla mia sinistra Tare e poi c'è Angelino Peruzzi. Ho ritenuto di farlo perché è da diverso tempo che leggo notizie mediatiche volte a destabilizzare l'ambiente. Il nostro è un ambiente sano, ma quando uno ha tanti figli può capitare che ci siano delle incomprensioni. Chiariamo una volta per tutte queste situazioni, noi non siamo transitori ma definitivi: Inzaghi sarà l'allenatore dei prossimi anni e anche Tare rimarrà il nostro direttore. Può capitare che qualche partita non vada nel verso giusto, ma questo non vuol dire che i rapporti si logorino. Non c'è dualismo, siamo un gruppo unito basato sul valore del rispetto dei ruoli di ognuno. Io non ho mai interferito".