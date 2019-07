Lazio, Lotito: "Dobbiamo raggiungere l’olimpo del calcio internazionale"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto nel ritiro di Auronzo di Cadore, dove sono state presentate le maglie da trasferta per la prossima stagione: "Poche squadre possono contare su una tifoseria così. Essere qui è una rinnovata emozione. Questa città ci accoglie come se fossimo persone che vivono quotidianamente la comunità di Auronzo. Qui ossigeniamo il corpo e lo spirito, - si legge su lalaziosiamonoi.it spinti dall’affetto di questo territorio che ci sprona a fare sempre meglio. Oggi dobbiamo dimostrare di aver meritato il vostro affetto attraverso i risultati".

Spazio anche al futuro della squadra biancoceleste: "Garantisco maggiori investimenti e il potenziamento della squadra, cosa già avvenuta e che avverrà sempre. Dobbiamo raggiungere l’olimpo del calcio internazionale, perché lo meritiamo, siamo una società forte, anche perché abbiamo voi tifosi che credete in noi. La Lazio ha una storia, i colori olimpici, rappresentiamo qualcosa di importante anche a livello sociale. Vogliamo vincere con merito, con la capacità dell’organizzazione, con l’unione e lo spirito di gruppo. Ci siamo e vogliamo esserci anche in futuro. Posso dire che la squadra verrà sempre rinforzata e mai indebolita. Ringraziamo tutti per averci ospitato, ci sentiamo cittadini onorari di Auronzo, vogliamo portare il nome di questa città in tutto il mondo coi risultati".