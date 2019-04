Lazio, Lotito guarda a Ferrara: nel mirino Lazzari e Fares

© foto di Federico Gaetano

È un vero e proprio bivio europeo quello che la Lazio si trova ad affrontare in questo finale di stagione: in caso di nuovo fallimento nell'assalto alla Champions League infatti, tante cose potrebbero cambiare nel club biancoceleste. In primis, sottolinea Tuttosport, il mercato del direttore sportivo Tare, costretto a liberare tanti top player in caso di mancato accesso all'Europa che conta. Lo stesso Simone Inzaghi potrebbe rischiare, in caso di terza qualificazione all'Europa League di fila. La società intanto si sta muovendo per snellire un po' la rosa: nella lista dei partenti ci sono già diversi giocatori come Patric, Romulo, Bastos, Wallace, Lukaku, Parolo, Badelj, Berisha, Durmisi e Caicedo. Sì guarda alla SPAL per due elementi che potrebbero dare una mano ai biancocelesti, come Manuel Lazzari e Mohamed Fares, mentre in difesa la pista principale porta a Fosu-Mensah del Manchester United. Per l'attacco piace da tempo il ventenne talento Bobby Adekanye.