Lazio, Lotito: "La squadra merita questa classifica. Inter? Giochiamo a viso aperto"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dribbling, trasmissione in onda su Rai Due: "Lazio-Inter da Scudetto? L'importante è che la squadra mantenga questo profilo di determinazione e di umiltà, di spirito di sacrificio. Se manterrà questa ferocia agonistica potrà dare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Io penso sempre che nella vita i traguardi si debbano raggiungere e non programmare, l'atteggiamento è quello di chi conquista giorno dopo giorno delle posizioni attraverso il merito. Sia per qualità di gioco che per quanto espresso in campo, la squadra fino a oggi ha meritato la posizione in classifica".

Come viva l'attesa per questa sfida?

"Vivo tutte le partite con forte trepidazione, questa è la partita clou".

Cosa teme dell'Inter?

"Tutte le squadre sono temute perché possono rappresentare un pericolo, il calcio non è fatto di certezze ma di fattori imponderabili. Mi auguro che la squadra scenda in campo a viso aperto, con la voglia di dimostrare di non abbassare lo sguardo di fronte a nessuno non lasciando spazio alla squadra avversaria di pensare e di respirare. Mi aspetto una partita dove ci sia un pubblico che agisca sportivamente nel rispetto delle regole, che sostenga la squadra col cuore e con la passione. E soprattutto che metta nelle condizioni la squadra di dare un contributo alla credibilità del nostro calcio per la prestazione che rende in campo".