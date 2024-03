Lazio, Lotito: "Progetto sempre in crescita. Giudice Sportivo? Faremo valere le nostre ragioni"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del match di Champions League contro il Bayern Monaco. Appuntamento alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Siamo vicini al momento più alto della sua gestione della Lazio: c'è anche emozione?

"C'è grande determinazione. Il fatto che io sia qui dopo 9 anni ha un grande significato. Portare la Lazio nell'Olimpo del calcio europeo è fondamentale. Ci sono le condizioni per creare un progetto sempre in crescita anno per anno, sia a livello di strutture che di risultati. Spero che i giocatori interpretino in campo lo spirito dei tifosi e li facciano sognare".

Un commento sulle decisioni del Giudice Sportivo dopo la sconfitta col Milan?

"Non faccio commenti, perché le cose si commentano da sole. Chi ha visto la partita, sa cosa è successo in campo".

Andrete per vie legali?

"Faremo quello che riterremo opportuno per far valere le nostre ragioni".

Sulla questione dei dossieraggi?

"Non conosco i fatti. All'epoca fui ascoltato per capire se conoscevo le persone che hanno agito per portare avanti queste notizie. Oltre ad Emanuele Flori, che conosco come tutti i presidenti, il resto sono considerazioni da salotto. Oggi ho fatto un comunicato per fare chiarezza sul mio ruolo in questa vicenda: non ho nessun ruolo".