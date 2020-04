Lazio, Lotito rimanda i colloqui per gli stipendi: non vorrebbe tagliarli

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Lazio non ha ancora avviato i colloqui per il taglio degli stipendi. Tutto è stato rinviato alla ripresa degli allenamenti a Formello, quando si saprà con maggiore precisione se e quando riprenderà la stagione. Lotito non vuole sbagliare nessuna mossa nei confronti dei propri giocatori visto che il clima instaurato prima dell'emergenza era di grande collaborazione e di condivisione degli obiettivi e anche visto che i conti sono più che a posto e non c'è immediato bisogno di tagli. In sostanza, il presidente non vuole rovinare il clima e parlerà di questo tema solo quando le cose saranno più chiare.