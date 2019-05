Nonostante la convinzione di continuare il rapporto con Simone Inzaghi, Claudio Lotito sta lavorando ad un eventuale piano b per la panchina. Molti i nomi al vaglio del presidente della Lazio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Piace Rolando Maran del Cagliari, così come Marco Giampaolo in uscita dalla Sampdoria e lo stesso Gennaro Gattuso fresco di addio al Milan. Da non escludere anche un ritorno per i biancocelesti: quello di Stefano Pioli, allenatore che alla guida dei capitolini ha centrato il traguardo Champions League nel 2015 nonché la finale di Coppa Italia. Sul fronte esterno, invece, spiccano Sergio Conceiçao del Porto e Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk.