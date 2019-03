© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a La Repubblica in vista del derby: "Tolte Juventus, Milan e Inter, la Lazio ha vinto più di chiunque altro in Italia. Frecciatina alla Roma? Basta contare i trofei, poi magari qualcuno ha la Coppa delle Fiere. Torti arbitrali? L’anno scorso mi sono costati 40 milioni di euro, perché non siamo entrati in Champions. Il nuovo stadio? Un principio deve valere per tutti. Se il Comune consente a una delle due squadre di fare lo stadio, deve farlo anche con l’altra".