Lazio, Luis Alberto: "Lo scudetto è un sogno non un obiettivo"

Nella lunga intervista rilasciata a France Football, il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato della corsa al titolo: "L'obiettivo è sempre stata la Champions League visto che non ci siamo riusciti negli ultimi tre anni. Ora però siamo vicini e in realtà siamo vicini anche alla Juventus. Sarebbe da stupidi dire che la lotta scudetto non ci riguarda. Ma stiamo parlando di un sogno, non di un obiettivo. Se avremo un'occasione cercheremo di coglierla, mantenendo sangue freddo per battere una Juve che vince titoli da anni".