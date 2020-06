Lazio, Luis Alberto smentisce la firma sul rinnovo: "Io mi allenavo, chi è stato?"

Con una storia su Instagram, il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha voluto smentire alcune notizie che erano circolate in questi giorni circa una firma sul rinnovo di contratto. “Curioso dalle news sui giornali…Rimango ad allenarmi…Chi ha fatto la firma per me!? Io non sono stato”. L’accordo ci sarebbe con un prolungamento fino al 30 giugno 2025 con un ingaggio fissato a tre milioni di euro come parte fissa più una serie di bonus che porterebbe il giocatore a guadagnare sui tre milioni e mezzo. Adesso si tratta di mettere la firma nero su bianco.