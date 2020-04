Lazio, Luiz Felipe: "Complicato pensare di riprendere, ma per noi sarebbe fantastico"

Luiz Felipe, ospite delle colonne di Globo Esporte, analizza il proprio futuro e la possibilità di vestire la maglia del Brasile. Queste le parole del centrale della Lazio: “Ho degli obiettivi nella mia carriera, il più grande è quello di giocare i Mondiali. La cosa più importante è fare un passo alla volta, senza creare aspettative. Continuerò a lavorare duramente per essere convocato, ma so di essere ancora giovane e se non potrò arrivare alla prossima Coppa del Mondo, avrò altre opportunità davanti a me. Il campionato con la Lazio? Lo stop del campionato è negativo per tutti. Naturalmente, per noi, è stato molto complicato perché vivevamo una fase eccellente e combattevamo ogni turno per la vetta della classifica, ma dobbiamo anche sottolineare che c'erano anche altre squadre che giocavano bene e con possibilità di vincere. Riprendere? Onestamente, è molto complicato dire qualcosa. Certo, vorrei avere la possibilità di giocare perché stavamo andando bene e la Lazio non vince lo Scudetto da molto tempo, ma come ho detto prima il problema è molto complicato. Il mondo intero sta affrontando questa pandemia e non sappiamo come o quando tutto passerà. La priorità è la salute di tutti. Se riusciamo a superare in sicurezza questo momento e possiamo riprendere le competizioni, fantastico. Altrimenti pazienza".