Live TMW Lazio, Martusciello: "Critiche giuste, Sarri è dispiaciuto. Isoliamoci per ripartire"

È appena terminata Lazio-Udinese all’Olimpico. Tra poco in sala stampa è atteso Giovanni Martusciello, il vice di Sarri squalificato, per la conferenza post partita. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com!

Inizia la conferenza.

È il momento peggiore dell’era Sarri. La Lazio è smarrita e allo sbando. Cosa avete percepito?

“Dalla panchina si è visto quello che avete visto tutti. Abbiamo provato a fare una partita di calcio, poi dopo è precipitato tutto in 4 minuti nel secondo tempo. Dopo il secondo gol siamo diventati sporchi, frenetici, confusionari. Ci siamo messi in mano all’Udinese che ha pensato solo a distruggere invece che costruire”.

Avete intravisto qualcosa da cui ripartire?

“Bisogna vederlo per forza. Anche se c’è un piccolo raggio di luce, bisogna andare verso quella direzione. Dobbiamo chiaramente ridurre l’aspetto negativo. Basta isolarsi dall’esterno, che oggi ci critica giustamente perché lo meritiamo. Dobbiamo scavare tra noi. Se si vuole giocare a calcio con le idee del mister ci vuole entusiasmo. Nel secondo tempo oggi abbiamo reagito in maniera nervosa, figlia di questo momento negativo”.

L’Olimpico ha criticato anche Sarri. Vi sentite in discussione?

“Quando vieni criticato palesemente dai tifosi sei dispiaciuto. Fa parte degli allenatori essere in discussione. È un momento complicato, difficile, dobbiamo guardarci meglio noi. Dobbiamo isolarci dall’esterno, che non è la causa della Lazio attuale, sia chiaro. Posso dire che la squadra è più fragile, non fa gol, ma non ci aiuta. Non so se non ci crede più. So come sono maturate le ultime sconfitte, la somma dei numeri non è indicativa. La prestazione con Milan e Bologna c’è stata. Alla squadra dobbiamo dare dei messaggi senza mentire”.

Avete fatto diversi confronti, siete venuti incontro alle esigenze della squadra. Ma si vedono momenti di frustrazione, Immobile non era contento del cambio…

“La domanda è tendenziosa e delicata, mi risulta complicato rispondere. Può generare polemiche se rispondo, si può rischiare di fare peggio. La nostra gestione tecnica non vuole partecipare a un giochino del genere”.

Luis Alberto pecca in fase di ripiegamento…

“Oggi il gol lo abbiamo preso perché non abbiamo reagito in avanti, non perché ci siamo schiacciati. Luis è un giocatore che per qualità sposta di più. Sa stare sotto pressione, vede calcio, ma ha una caratteristica differente da Vecino e Guendouzi. Non possiamo pretendere che difenda, anche se lo fa con i tempi suoi”.

Si continuerà con il 4-3-3? La squadra è poco presente in area…

“Ne parleremo in settimana. Le palle sporche sono una qualità dell’Udinese. Oggi il problema è l’energia che non abbiamo sprigionato nel secondo tempo”

Finisce la conferenza..