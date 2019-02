Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Inzaghi recupera Bastos. C'è Suso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto confermato nelle scelte iniziali di Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. Il tecnico dei capitolini recupera Bastos e conferma la difesa a 3. A destra c'è Romulo, in mezzo torna Milinkovic-Savic. Quattro cambi per il Milan rispetto alla vittoria di venerdì in campionato contro l'Empoli: giocano Calabria, Laxalt, Suso e Borini, out Conti, Rodriguez. Castillejo e Calhanoglu.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.