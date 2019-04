Lazio, Milinkovic dopo gli esami: "Spero di tornare per la finale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Aspettiamo i dottori per l’esito degli esami. Il dolore? Ora poco, sto meglio. Ieri sera però c’è stata tanta paura in quel momento. Recupero per la finale? Speriamo bene, andiamo avanti...". Così il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic intercettato da 'Lalaziosiamonoi' dopo gli esami effettuati quest'oggi a Roma presso la clinica Paideia.

L'infortunio ieri sera a San Siro - Il calciatore serbo nella serata di ieri è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 15 minuti per un infortunio, una sospetta distorsione al ginocchio e alla caviglia su cui - già in giornata - dovrebbe far chiarezza la società biancoceleste con un comunicato.

La data della finale di Coppa Italia - Per Milinkovic-Savic inizierà subito il programma di recupero. Il calciatore classe '95 si metterà al lavoro per tornare abile e arruolabile per il 15 maggio, giorno in cui all'Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia.