Lazio, Milinkovic-Savic: "Scudetto parola grossa, vinciamo ogni gara"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo sulla Juventus: "Come ho detto prima, se noi facciamo il nostro possiamo fare grandi partite. La Juventus è arrivato in un momento in cui non stava bene ma noi abbiamo fatto il nostro e abbiamo portato i tre punti a casa".

Lo scudetto?

"Noi guardano di vincere ogni partita. Dobbiamo stare calmi. Lo scudetto è una grande parola. Noi guardiamo avanti e pensiamo a vincere ogni partita poi vediamo dove siamo".

Il tuo gol?

"E' un'emozione aver battuto la Juve, è una grande emozione aver segnato contro di loro. La vado a rivedere due o tre volte e poi ti so dire".

Hai lucidato lo scarpino di Luis Alberto.

"Appena vedo che ha la palla, io faccio il movimento. I suoi palloni sono sempre ottimi".

Sei migliorato giocando mezzala?

"Nella testa sì. Devo correre un po' di più ma se faccio questa cosa in più aiuto i compagni"