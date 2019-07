Lazio, Milinkovic-Savic verso Auronzo. Ma l'agente è atteso a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'interno de Il Messaggero stamani in edicola, si legge anche un punto della situazione legato a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è ambitissimo da molti top club italiani ed europei: Juventus, PSG, Bayern Monaco e Real Madrid. I contatti più fitti in questo momento sembrano portare a Parigi, anche se pare difficile che il classe '95 non parta assieme al resto del gruppo per il ritiro di Auronzo. In ogni caso nei prossimi giorni Mateja Kezman, agente del calciatore, è atteso a Roma per tracciare una linea sul futuro.