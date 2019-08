© foto di Federico Gaetano

Non c'è solo la Lazio su Stanley N'Soki, difensore francese classe '99 secondo molti in uscita dalla rosa del Paris Saint-Germain. Sul giocatore sono interessati, come detto, i bianco-celesti ma la concorrenza non manca, dato che, oltre a quella ormai sfumata del Newcastle, secondo Estadio Deportivo, che cita anche il Nizza tra i club interessati al ragazzo, si sta mettendo in mezzo anche il Real Betis. Sfida internazionale, dunque.