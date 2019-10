© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Tra i tanti numeri impressionanti di Ciro Immobile, ce n'è uno quasi incredibile che riguarda questa stagione: in tutte le partite che ha giocato da titolare nella Lazio (sette in campionato e una in Europa League) ha lasciato il segno. Con i gol, gli assist oppure - com’è successo nella burrascosa rimonta contro l’Atalanta - con entrambi. Complessivamente di reti ne ha realizzate 10, delle quali 9 in campionato, là dove è capocannoniere. Si è così rilanciato all’inseguimento del titolo di miglior marcatore - sottolinea Il Messaggero - che si è già aggiudicato in due occasioni: nel 2013-14 con il Torino e nel 2017-18 con la Lazio alla pari con l’interista Icardi.

Possibile record - Riuscisse a ripetersi ancora una volta, entrerebbe di diritto tra i più grandi cannonieri nella storia del nostro calcio: 3 classifiche dei cannonieri le hanno vinte appena 7 calciatori e tra questi autentiche leggende come Meazza e Riva, Platini e Pulici, Pruzzo e Boffi, più la bandiera biancoceleste Signori; meglio di loro ha fatto solo lo svedese Nordahl che è stato per 5 volte il re del gol con la maglia del Milan.