Lazio, oggi il primo confronto Lotito-Inzaghi a Formello: si discuterà il rinnovo

Simone Inzaghi legherà il proprio futuro alla Lazio? Un primo confronto, previsto oggi a Formello, dovrebbe fare luce su questa domanda: il tecnico chiederà rassicurazioni sul ringiovanimento della rosa e sull'allargamento della stessa, ma il rinnovo sembra essere una formalità. E' presumibile, scrive il Corriere dello Sport, un allungamento del contratto fino al 2022 con adeguamento dell'ingaggio, fissato per la stagione in corso a 2 milioni di euro più premi. Il confronto sarà utile anche per stabilire un budget per la campagna acquisti.