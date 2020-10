Lazio, oggi nuovo giro di tamponi: difficile che la gara contro il Torino venga rinviata

Come annunciato da Igli Tare nel pregara della sfida contro il Club Brugge in Champions League, la Lazio sta valutando l'ipotesi di chiedere il rinvio della sfida contro il Torino a causa dei tanti casi di Covid-19 riscontrati tra i giocatori, ma La Gazzetta dello Sport di questa mattina reputa improbabile la possibilità che il club biancoceleste possa arrivare al requisito per chiedere lo spostamento della gara, che prevede che ci siano almeno 10 positivi. Nella giornata di oggi tutto il gruppo squadra di sottoporrà a un nuovo giro di tamponi e a quel punto Simone Inzaghi saprà ufficialmente su chi potrà contare per l'eventuale partita contro i granata.