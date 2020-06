Lazio, Parolo: "Una vittoria per continuare a cullare il nostro sogno"

vedi letture

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, autore del gol vittoria contro il Torino, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Abbiamo dominato la partita, meritavamo i tre punti. Avevo voglia di farmi perdonare per aver causato il calcio di rigore, penso di esserci riuscito. Sapevamo che giocavano su queste palle lunghe, bisognava recuperare per servire i nostri giocatori di qualità che potevano inventare la giocata. Abbiamo spinto tanto, fatto la nostra partita dall’inizio fino alla fine. Una vittoria che fa continuare il nostro sogno, la Champions. E se questa sarà acquisita, perché non andare oltre. Ma step by step. Milan? Recupereremo giocatori importanti per noi, che ci daranno una mano. Dobbiamo farci trovare pronti, avere un giorno in più può fare la differenza. Dovremo esser bravi a recuperare le energie e migliorare partita dopo partita, come stiamo facendo. Condizione fisica? Bergamo è stata una partita strana, veniva dopo 119 giorni di stop. Se magari avessimo giocato a Bergamo dopo quattro partite, probabilmente avremmo giocato 90 minuti a piena intensità. Noi stiamo crescendo gara dopo gara. Il campo grande non è come fare un allenamento. Sono fiducioso, dobbiamo continuare su questa strada".