Lazio, Pellegrini: "Settimana difficile, ma adesso è il momento di fare i fatti"

La Lazio vuole ritrovare il successo di fronte al Frosinone. Una partita, per i biancocelesti, fondamentale per continuare a sognare quell’Europa che, al momento, sembra quasi un miraggio. Ne è consapevole Luca Pellegrini, difensore della squadra biancoceleste, che però cerca di mettersi alle spalle la settimana difficile vissuta dai biancocelesti: “ E’ stata una settimana intensa, difficile, ma ora dobbiamo solo pensare alla partita di oggi senza farci invadere la testa dai pensieri. Il nostro, fino ad ora, è stato un anno con alti e bassi. Dobbiamo dimostrare maturità negli atteggiamenti, è arrivato il tempo di fare i fatti. L’Europa deve essere un obiettivo, c’è la Coppa Italia e dobbiamo ritrovare il focus per andarci a lottare il posto che ci meritiamo”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Derby del Lazio allo Stirpe di Frosinone, dove i gialloblù cercano punti-salvezza contro una Lazio reduce da una settimana di tante polemiche e soprattutto dall'addio di Maurizio Sarri. Oggi in panchina ci sarà Giovanni Martusciello, poi dalla prossima toccherà a Igor Tudor. Sono note le formazioni ufficiali della partita.

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli, Zortea; Barrenechea, Mazzitelli, Gelli; Soulè, Brescianini; Cheddira

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Bordon, Gila, Ruggeri, Lazzari, Vecino, Kamada, A. Anderson, Castellanos, Pedro, Isaksen. All.: Martusciello.