Lazio, per l'attacco c'è anche l'ipotesi Gaich. Gli agenti sono già a Roma

Il Tempo oggi in edicola fa un nuovo nome per l'attacco della Lazio: si parla di Adolfo Gaich, attaccante del San Lorenzo e dell'Argentina Under 20, con la quale ha appena disputato i Mondiali di categoria. Il ragazzo del 1999 si trova a Roma in compagnia dei suoi agenti ed è stato proposto alla Lazio: nelle prossime ore i negoziati potrebbero entrare nel vivo. Su di lui c'è una clausola di 15 milioni e dopo aver visto sfumare Wesley, per i biancocelesti il suo nome potrebbe tornare d'attualità.