Lazio, per l'estate assalto a Di Lorenzo. Piace anche Lainer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo rappresenta un obiettivo della Lazio per l'estate. Il Corriere dello Sport scrive che il club di Claudio Lotito ha chiesto l'esterno all'Empoli, disposto però a cedere il ragazzo solo a fine stagione. Il classe '93, però, non è l'unico calciatore nel mirino dei biancocelesti per la corsia destra: nel mirino c'è anche il classe '92 Stefan Lainer del Salisburgo, vicino al Napoli qualche mese fa. Per gennaio, invece, l'obiettivo resta Davide Zappacosta (26) del Chelsea.