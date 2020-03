Lazio, per Lulic il calvario è finito: con lo stop della Serie A, può anche tornare in campo

Calvario ormai alle spalle, per capitan Senad Lulic il rientro in campo sembra davvero vicinissimo: la caviglia sinistra, che fino a poco tempo fa non riusciva neanche ad appoggiare, ora risponde bene a ogni sollecitazione. La Gazzetta dello Sport sottolinea che i tempi di recupero restano però ancora lunghi: l'obiettivo principale è ritrovare il tono muscolare e se la stagione non si fosse interrotta difficilmente il bosniaco sarebbe tornato in campo. Lo stop dei campionati invece rende l'obiettivo possibile.