Lazio, Peruzzi: "Rinnovo? Vediamo a giugno. Juve può battere l'Atletico"

Angelo Peruzzi, ex portiere fra le altre della Juve e oggi club manager della Lazio, ha parlato a Tuttosport della sfida che attende la Juventus contro l'Atletico Madrid in Champions: "Contro l'Atletico basta un episodio. La qualificazione è ancora possibile al 50%". Quindi un commento rapido sulla sua situazione in biancoceleste: "Con Lotito mi confronto con rispetto. Rinnoviamo a fine anno solo se è felice di me".