Lazio, Peruzzi torna a Formello ma solo per accompagnare il figlio: attesa per l'incontro con Lotito

Ieri Angelo Peruzzi è tornato a Formello ma solo per accompagnare il figlio Mattia e non per ricoprire il suo ruolo di club manager della Lazio. Lo scontro con Lotito nel weekend è stato aspro, tanto che il dirigente è tornato a minacciare le proprie dimissioni. Dopo aver saltato il Crotone, non seguirà la squadra nemmeno in Champions League in attesa di un colloquio con lo stesso presidente. Al centro della polemica c'è sempre il caso Luis Alberto. Peruzzi ha consigliato di far rientrare tutto con una multa salata, non per minimizzare ma per facilitare il compito di Inzaghi in un momento delicato. Tutti all'interno del club lo ritengono indispensabile ed è per questo che anche Tare parteciperà al lavoro di ricucitura per farlo tornare quanto prima a lavoro al fianco dello staff tecnico.