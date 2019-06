In attesa di conoscere il futuro di Milinkovic-Savic, il ds della Lazio Igli Tare sonda il mercato alla ricerca di un possibile sostituto per il serbo. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero piace molto Yusuf Yazici, classe '97 del Trabzonspor, per il quale il club turco chiede almeno 20 milioni.