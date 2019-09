Lazio, più competizione: Lazzari può far bene anche a Marusic

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha interrotto un digiuno da gol lungo 188 giorni, Adam Marusic, tornato a esultare domenica scorsa contro il Parma. Proprio l’ultima squadra a cui aveva segnato l’anno scorso. Una rete a coronare una prestazione convincente, di quelle che non forniva da tempo. Perché negli ultimi 12 mesi il laterale montenegrino non ha brillato, anzi, è finito più volte nell’occhio della critica per il suo rendimento medio-basso. Tanto che il più grande investimento estivo la Lazio l’ha fatto lì sulla destra, con Lazzari, credendo che fosse il ruolo più carente da migliorare. Oggi contro il Genoa (ore 15.00) toccherà di nuovo a Marusic, con Lazzari che verosimilmente giocherà le prossime due contro Rennes e Bologna (in Europa League il 26enne è squalificato).

Non è una bocciatura per l’ex SPAL, semplicemente una normale rotazione che durante quest’inizio di stagione è toccata a tutti. Avere la possibilità di alternare più giocatori è sicuramente un bene per mister Inzaghi, che si aspetta di vedere un Marusic sui livelli della scorsa settimana. C’è fiducia, perché non ha più problemi alla schiena e perché, gioco forza di cose, la competizione sana per la conquista della maglia da titolare spinge tutti a dare di più. Rispetto a Lazzari è meno tecnico e rapido, ma può garantire una fisicità importante. È arrivato alla sua terza stagione in biancoceleste e il suo biennio passato può essere diviso in due. Sorprendente nella prima parte, deludente nel secondo campionato, quello appena trascorso. Ora sta a lui decidere come far essere questo, con la speranza che non debba aspettare altri 6 mesi per ritornare a essere decisivo.