Lazio, pomeriggio libero: Radu offre il pranzo alla squadra

Fonte: Dall'inviato ad Auronzo di Cadore

Al sesto giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore, Inzaghi concede alla sua Lazio mezza giornata di riposo. I giocatori, al termine della seduta mattutina, potranno staccare la spina per un pomeriggio ma prima, a pranzo, si ritroveranno tutti insieme in un ristorante locale. Sarà l'occasione per festeggiare il reintegro di Stefan Radu, che offrirà ai suoi compagni e allo staff tecnico il pasto.