Lazio, presentata la nuova maglia per la Champions League: Reina e Leiva i testimonial

vedi letture

Nuova avventura, nuova divisa: in Champions League la maglia della Lazio non sarà quella del campionato, ma una versione leggermente modificata della divisa dell'anno scorso. I ricami in oro sono la novità 2020/21, con il nuovo arrivo Reina e l'esperto Lucas Leiva, entrambi con tanta esperienza di Champions con la maglia del Liverpool (e non solo, nel caso dello spagnolo).