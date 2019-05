Lazio, quasi rottura con Inzaghi. Per il post avanza Liverani

© foto di Federico De Luca

Non solo una questione economica o di mercato. Gli attriti fra Simone Inzaghi e Claudio Lotito sono anche di altra natura con il tecnico che non ha gradito le intromissioni nello spogliatoio del presidente del club. Come riferisce Il Messaggero questo è quanto emerso dall’incontro di ieri sera dove sono volate parole pesanti da ambo le parti e si è sfiorata la rottura totale con la società che ora sta giocando al ribasso sull’ingaggio.

Le alternative - Nel frattempo Lotito sonda il terreno per un eventuale sostituto con Sinisa Mihajlovic, se dovesse lasciare il Bologna, che appare in cima alle preferenze. Avanzano però i nomi di Fabio Liverani, protagonista della doppia promozione con il Lecce, e piacciono anche Giampaolo, in uscita dalla Sampdoria, e De Zerbi del Sassuolo. La novità invece è rappresentata da un altro ex laziale come Fabio Conceicao, mentre resiste anche la tentazione Gian Piero Ventura, avvistato ieri a Roma.