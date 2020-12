Lazio, Reina: "Gruppo equilibrato, ce la giochiamo. Privilegiato a giocare in Champions a 38 anni"

La Lazio pareggia 1-1 contro il Borussia Dortmund e adesso, per i biancocelesti, la sfida contro il Bruges diventa decisiva. La truppa di Inzaghi, nell'ultima giornata del girone F di Champions League, ha 2 risultati su 3 a disposizione per centrare la qualificazione dopo 20 anni dall'ultima volta. Una condiziona favorevole che Pepe Reina, portiere biancoceleste, accoglie con favore chiamando però i suoi a raccolta per evitare brutte sorprese. "I nostro è un gruppo dove qualsiasi squadra poteva vincere le loro partite. E' un gruppo molto equilibrato, noi abbiamo fatto bene in casa mentre fuori casa è importante non perdere. Anche con pochi giocatori. Ce la giochiamo e anche se abbiamo fatto un grande girone possiamo uscire" le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Reina sta vivendo una seconda giovinezza alla Lazio recitando non solo il ruolo di riserva di lusso, ma prendendosi i riflettori in più di una occasione. "Io mi sento un privilegiato a difendere questa maglia in questa competizione a 38 anni. Il lavoro paga, per tutta la settimana mi preparo per questo tipo di match e me lo godo perché non i manca molto e ogni volta che si gioca una partita del genere devi essere soddisfatto. Sto bene fisicamente, mentalmente ancora meglio e i ragazzi mi danno una mano. Tutti lavoriamo sui dettagli e dobbiamo continuare così" ha concluso il portiere